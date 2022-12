Pelé não reage mais à quimioterapia e recebe apenas cuidados paliativos

O estado de saúde de Pelé é muito preocupante. Internato no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o ex-jogador de 82 anos não responde mais ao tratamento com quimioterapia. De acordo com o portal UOL, os médicos atuam com tratamento paliativo.

Pelé foi operado em setembro de 2021, em razão de um câncer no intestino. Mas no início deste ano, os médicos detectaram metástase no pulmão e no fígado. Além disso, o problema no intestino persistiu.

O quadro atual significa que a quimioterapia foi suspensa. Agora os médicos usam medidas para dar algum conforto ao paciente, contra dores e falta de ar, por exemplo. Significa também um quadro de sobrevida para o paciente, embora ainda sem um prognóstico estabelecido.

Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, na noite da última terça-feira (29). O eterno ídolo brasileiro foi levado ao local pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço no corpo, segundo a ESPN.