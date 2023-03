Veja quem são os convocados para o primeiro jogo da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo

O técnico-interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, fez nesta sexta-feira (3) a primeira convocação após a eliminação do país na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Em 25 de março, o time enfrenta o Marrocos no primeiro amistoso do ano em Tânger.

Entre os convocados, estão novos nomes como os meio-campistas Andrey Santos (Vasco) e André (Fluminense), além do goleiro Mycael, do Athlético Paranense, deixando de fora o goleiro Alisson, que vinha defendendo a Seleção nos últimos anos. Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras, também foram convocados pela primeira vez.

Já entre aqueles que disputaram o mundial estão Éder Militão, Marquinhos, Casemiro, Richarlisson e Vini Jr. Tiago Silva, Neymar — que está lesionado — e Gabriel Martinelli estão fora da lista.

Confira os nomes:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottemham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottemham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR).