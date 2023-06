Equipe SUB 13 de São Joaquim se destaca e fica em terceiro lugar no 2º Criciúma Kids de futebol

Com 24 clubes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ocorreu nos quatro campos de futebol da Sociedade Recreativa Mampituba o 2º Criciúma Kids de futebol Sub-13. O torneio foi realizado na quinta-feira (8).

Cerca de 350 jogadores de até 13 anos participaram em um dia de muitas partidas e integração. As 24 equipes foram divididas em quatro chaves, sendo que cada uma delas será disputada em um dos campos. Passaram pelo Criciúma Kids os observadores técnicos do Criciúma, Avaí, Atlético Mineiro, Internacional e de um núcleo de captação do Flamengo.

A equipe de São Joaquim, que vem treinando forte e se destacando no futebol em Santa Catarina, foi um dos destaques da competição ficando em terceiro lugar. Os craques da equipe fizeram bonito e mostraram que o futebol da Serra Catarinense mostra força com ótimos jogadores.

A delegação de São Joaquim foi treinada pelos profissionais de Educação Física da diretoria de esportes comandada por Edson Santos Oliveira.