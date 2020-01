Confira a programação do 43° Torneio de Laço Chaleira Preta neste final de semana em São Joaquim

A patronagem do CTG Chaleira Preta e Piquetes filiados, juntamente com a peonada e familiares,tem a grata satisfação de convidar vosso CTG e Piquetes e a todos os tradicionalistas, bem como o povo em geral para participarem do seu 43° Torneio de Laço, a realizar-se dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2020, na Cancha de Laço do Sebastião Claudiano, Cruzeiro ,São Joaquim,SC.

O evento será realizado nas ótimas estruturas do CTG na localidade do Cruzeiro em São Joaquim -SC, às margens da SC 390.

O Patrão Odair Antunes, o Capaz Diego Borges Costa, junto aos demais integrantes do CTG Chaleira Preta contam com a presença de todos. Você e sua família não podem ficar fora dessa tradicional festa!

Convite e programação: