Pequeninos agitaram a festa no último dia de carnaval 2020 do Clube Astréa

O Clube Astréa, em São Joaquim, encerrou com o público infantil a edição do carnaval 2020 – num evento que teve a temática do Brasil Tropical – Os pequeninos foram para dentro do Clube e fizeram a maior folia com direito arremesso de confetes, dança da cordinha e rodinhas de ciranda. Fantasias divertidas, tudo muito divertido, comandado pelo Rei Momo Infantil Eduardo Lopes Couto e pela Rainha do Carnaval Infantil Nandrya Amaral Quilante.

Veja o vídeo do desfile do primeiro dia:

As melhores fantasias e o melhores blocos foram premiados pelas diretoria do Clube. Também foi escolhido as realezas para o próximo evento carnavalesco em 2021: O Rei Momo Infantil Emanuel Arruda e a Rainha Infantil Flávia Giovana Amaral.

Os pequenos se divertiram pulando as tradicionais marchinhas e a folia durou a tarde toda no Clube Astréa com a Banda Society.

Veja as imagens do 2º Dia de folia do Carnaval Infantil:

Clique nas imagens para abrir a galeria…