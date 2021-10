Confira quem são os classificados para as finais do 13º Festival Municipal da Canção

Foram mais de 80 inscrições

A Secretária Municipal de Educação Cultura e Desporto, e a professora de música Tatiane Souza Cardoso organizaram a fase eliminatória do 13º Festival Municipal da Canção, esta etapa os participantes enviaram os vídeos com suas músicas.

Na tarde da última sexta-feira (01) a primeira fase foi realizada na Casa da Cultura, com transmissão ao vivo pelo youtube e presença de cinco jurados que avaliaram cada candidato. Foram mais de 7h de transmissão de vídeos dos participantes nas categorias, mirim, infantil, juvenil e adulto.

Classificam para a final dez participantes de cada categoria, em duas delas houve empate técnico entre as últimas vagas e serão 11 concorrentes. A final acontece dia 15 de outubro no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella com a presença de público com todas as normas sanitárias de combate a Covid-19.

Assista pelo link toda a fase eliminatória https://youtu.be/fgqAI1cxMIA

Veja abaixo quem são os classificados:

CATEGORIA MIRIM

Adryan Borges Lima Ana Cecilia Da Silva Sousa Andriele Borges Velasco Arthur Castilhos Ramos Senem Davi Vitorino Pinto Emily Lima Oliveira Lorenzo Lucca Oliveira Silva Nícolas André Barbosa Pereira Nicolly Nascimento Ribeiro

CATEGORIA INFANTIL

Alexia Mota Macedo Anita Souza Luiz Carlos Eduardo Da Silva Rodrigues Fabrício De Souza Blugoslawski Fernanda Matos De Figueredo Janislayne Lucrécio Ribeiro Julia Dos Santos Julia Rabelo Pereira Manuela Cabral Hugen e Wilson Fernandes de Souza Manuela Freitas Thaylam Ribeiro Velho Ferreira

CATEGORIA JUVENIL

Amanda Borges Velasco Amanda Ferreira Tidre Amanda Oliveira Bleyer Beatriz Machado Bombach Brenda Mickaele De Matias Dieselei Silva De Lima Lya Carla Lemes Dos Santos Nicole Tiemi Kinoshita Verilaine Lucrécio Ribeiro Victoria Flores Pereira

CATEGORIA ADULTO

Daniel Pakri Sá De Liz Feliphe Muniz Vieira Abreu E Andreia Hansen Oster Franciele Souza Blugoslawski Gabriel Araujo de Sousa Giezi Palavro E Vanderlei Camargo Héllen Silva De Lima Juliano Duarte Lívia Ibanêz Rodrigues Lucas Oliveira Bleyer Taynara de Oliveira Seifert Yasmin Fernandes Flores

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim