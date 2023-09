Começa hoje a Festa Nacional da Maçã; Confira tudo o que precisa saber para curtir o evento em São Joaquim

De 7 a 10 de setembro, a 23ª Festa Nacional da Maçã reúne shows nacionais, exposições, gastronomia e produtos exclusivos da serra em um só local em São Joaquim.

A 23ª Festa Nacional da Maçã começa hoje 7 a 10 de setembro de 2023. O evento se concentra no Parque Nacional da Maçã. O espaço de mais de 210 mil m² possui pavilhões de exposição, palco para shows e uma feira permanente de artesanato e produtos serranos. O parque está situado na Rua Urubici, s/ número, a apenas dois quilômetros do Centro de São Joaquim.

Com um lindo desfile de abertura marcado para logo após o desfile cívico, na emblemática rua Lauro Muller, esta edição promete ser uma celebração memorável da cultura e da riqueza agrícola da região. Após o desfile, o caminho festivo seguirá em direção ao Parque Nacional da Maçã, onde ocorrerá a abertura oficial do evento, prevista para as 19 horas. Este é o momento em que a cidade se une para celebrar sua produção de maçãs, vinhos de qualidade e toda a cultura que a torna tão especial.

No primeiro dia do evento, os portões serão abertos às 18 horas. Nos demais dias, a festa já inicia pela manhã, a partir das 10 horas nos dias 8 e 9. Já no último dia, 10 de setembro, os portões abrem às 9 horas.

Quanto custa participar da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

A programação da 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim é praticamente toda gratuita. Não há cobrança de ingressos para entrar no parque, nem para visitar as exposições e para curtir os shows locais e regionais. Apenas os shows nacionais têm cobrança de ingresso.

Entretanto, reserve um dinheiro para a área de gastronomia e caso queira levar para casa os produtos exclusivos de São Joaquim e região. O mesmo vale para a área de artesanato.

O que fazer na Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

A programação da 23ª Festa Nacional da Maçã está recheada de atrações, com destaque para os shows nacionais. Além de grandes nomes da música brasileira, os palcos da festa também recebem grupos regionais, enquanto nos pavilhões os turistas poderão conhecer exposições e saborear produtos únicos de São Joaquim e da Serra catarinense.

Confira abaixo a programação detalhada.

Shows nacionais

A 23ª Festa Nacional da Maçã traz para São Joaquim cinco shows nacionais, para cada dia da programação. Quem estreia o palco, no feriado de 7 de setembro, é a dupla sertaneja Munhoz e Mariano em uma apresentação gratuita.

Os demais shows nacionais têm entrada cobrada. Todos eles ficarão concentrados no Palco Fuji, uma arena fechada e toda estruturada para grandes momentos. Os portões serão abertos a partir das 21 horas e às 20 horas no último dia da festa.

O valor dos ingressos varia de R$90 a R$150 para entrada inteira. Há descontos de meia-entrada e também a opção de ingresso solidário, com a doação de 1 kg de alimento. Quem adquirir o passaporte para todos os shows da Festa Nacional da Maçã também ganha desconto. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada direto no Parque Nacional da Maçã.

7 de setembro, às 23h30: Showwa de Munhoz e Mariano. Entrada gratuita.

8 de setembro, às 24h: Show de Zé Felipe.

9 de setembro, às 23h: Show do Reação em Cadeia.

9 de setembro, às 0h30: Show de Lauana Prado.

10 de setembro, às 22h: Show de Diego e Victor Hugo.

Shows regionais

As atrações locais e regionais durante a 23ª Festa Nacional da Maçã irão se concentrar no Palco Gala. Na programação, estão apresentações musicais e da tradição gaúcha. Todos os shows regionais terão entrada gratuita em São Joaquim.

Dia 7 de setembro

20h: Show de Zé Henrique

21h: Show do Grupo Matizes

22h: Show do DJ Ari Sl – no Palco Fuji

Dia 8 de setembro

17h: Apresentação dos alunos da Escola de Arte, Cultura, Dança e Música

18h: Show com Akele Jeito

19h: Show com Zando e Banda Galileoh

20h: Show Portal Gaúcho

22h: Show Malbec Trio – no Palco Fuji

23h: Show Sanchezz Dj – no Palco Fuji

Dia 9 de setembro

15h: Apresentação do Grupo Dançar Passarela Lages

17h: Show gospel “O maior clichê do mundo”

18h30: Show de Alcione e Alcionei

19h30: Show da Banda Terravista

20h30: Show dos 4 Gaudérios

Dia 10 de setembro

13h30: Show infantil Zé Guloso e Galerinha Legal

14h30: Show musical Católico Amados do Eterno

15h30: Invernada Artística Grupo da Amizade da Terceira Idade

16h30: Show Grupo Candieiro

18h30: Show Banda Opala

19h30: Show de Jean Lucca

20h30: Show de Brenno e Edu – no Palco Fuji.

Destaques da Programação:

Com uma programação diversificada, a 23ª edição da festa trará momentos emocionantes para todas as idades e gostos. Desde exposições de produtos locais até espetáculos musicais de renome, os visitantes podem esperar uma experiência enriquecedora e inesquecível.

O Rodeio da Capital Nacional da Maçã promete trazer adrenalina e diversão para os amantes de rodeio, enquanto a Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude exibirá o refinamento dos vinhos produzidos na região. A Mostra Nacional da Qualidade da Maçã e a Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano destacarão a excelência dos produtos locais.

Produtos únicos de São Joaquim e da serra catarinense

A Festa Nacional da Maçã vai além do entretenimento e reúne em um mesmo espaço os produtos com Indicação Geográfica (IG) de São Joaquim. Durante todos os dias da festa, você encontrará no Pavilhão Nacional da Maçã estandes com vinhos finos de altitude, com o mel de melato de bracatinga e com a estrela da festividade, a maçã fuji.

Além desses produtos, reconhecidos com o selo que indica suas qualidades e exclusividades, você também encontrará o frescal de São Joaquim. A carne ainda está em processo para o seu reconhecimento de IG.

Em cada um dos estandes, será possível experimentar os produtos, entender seu modo de preparo e também comprá-los. São Joaquim é uma das poucas cidades do mundo que possui quatro produtos reconhecidos com o selo IG. Isso significa que quando estiver na cidade, deverá experimentar o que é exclusividade da região.

Área gastronômica

Além dos produtos exclusivos de São Joaquim, você também encontrará na Festa Nacional da Maçã uma área destinada à praça de alimentação. Ali, você poderá garantir um lanche rápido de fast food, como cachorro quente e hamburguer, como também experimentar pratos mais elaborados. Não deixe de provar receitas preparadas com a maçã fuji de São Joaquim, especialmente em um dos restaurantes que fazem parte do Núcleo Gastronômico da cidade.

Exposições

A 23ª edição da Festa Nacional da Maçã também conta com diferentes exposições em sua programação. No pavilhão II do parque, você encontra uma exposição de bois e no pavilhão II uma de ovelha e outra de cavalos crioulos. Já para quem gosta de artesanato, encontrará no pavilhão I a Exponeve. A feira, que fica aberta o ano inteiro, reúne artes e produtos típicos de São Joaquim e da Serra catarinense. Ideal para garantir lembrancinhas e presentes.

São Joaquim está localizada na Serra Catarinense. A cidade faz divisa com Lages, Painel, Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra e está a 232 quilômetros de distância de Florianópolis.

O aeroporto mais próximo à cidade é o de Lages, a 80 quilômetros. Para quem for de carro, acompanhe abaixo a distância entre cidades de diferentes regiões e as vias para chegar até São Joaquim.

Distância de Joinville a São Joaquim: cerca de 380 quilômetros. O acesso mais próximo neste momento é pela BR-101 e BR-282. Há pedágio pelo caminho.

Distância de Blumenau a São Joaquim: aproximadamente 290 quilômetros, via BR-470 e SC-114.

Distância de Florianópolis a São Joaquim: 232 quilômetros. O principal acesso se dá pela BR-282 e SC-110.

Distância de Criciúma a São Joaquim: cerca de 110 quilômetros, via SC-390.

Distância de Lages a São Joaquim: 80 quilômetros. O principal acesso é pela SC-114.

Distância de Chapecó a São Joaquim: aproximadamente 410 quilômetros. A principal via de acesso é a BR-282.