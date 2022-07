Homologada empresa para a realização da Festa Nacional da Maçã de 2022

A Prefeitura de São Joaquim homologou, na tarde desta última segunda (04), a empresa Lind Guimar Machado ME como a ganhadora da licitação para a realização da Festa Nacional da Maçã que irá ocorrer de 07 a 11 de setembro em edição especial.

Ao valor total de R$ 698.900,00 a empresa será responsável pela prestação de servições de promoção de eventos para a organização e gestão da 22ª Festa Nacional da Maçã como o fornecimento das estruturas, equipamentos, divulgação, materiais gráficos, shows e os demais itens presentes no edital.

Essa foi a primeira etapa para o início da realização da Festa da Maçã, a Comissão Central Organizadora – CCO deverá se reunir agora para definir data do lançamento da programação da 22ª Festa Nacional da Maçã ainda no mês de julho.

O principal objetivo da Festa Nacional da Maçã é valorização dos fruticultores e a retomada do Turismo que teve uma queda de 88% durante o início da pandemia. A divulgação do município com Shows Nacionais, festivais, artesanatos, exposições, concursos, seminários e uma das partes mais importantes que é o fomento ao agronegócio, motivado pela produção da Safra da Maçã, do Queijo Artesanal Serrano, do Mel, da Pecuária e dos Vinhos de Altitude são os tópicos mais relevantes da realização da Festa Nacional da Maçã.