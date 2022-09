Desfile marca a Abertura da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

Um desfile com tratores, entidades, produtores e cooperativas deu o Pontapé Inicial para a abertura da 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim.

O Desfile Oficial de Abertura ocorreu no final desta última quarta (04), dando as boas-vindas ao público que lotava as ruas de São Joaquim, em uma data especial que marcava os 200 anos da Independência do Brasil.

Serão ao todo 05 dias de eventos, de 07 a 11 de setembro e 03 palcos divididos em atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais e o Palco Fuji, uma arena fechada com capacidade para até 8 mil pessoas que trará os shows nacionais.

Entre as atrações estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, Mostra do Mel da Serra Catarinense, Exposição de Bovinos, Mostra do Núcleo de Ovinocultores, Exposição de Equinos, Rodeios, além de feiras de gado, artesanato e exposições.

Clique na imagem para abrir a galeria: