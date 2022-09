Luciano Hang confirma presença na Festa da Maçã 2022

O proprietário das Lojas Havan e um um dos maiores ícones do empreendedorismo do Brasil, Luciano Hang, confirmou a presença na Festa Nacional da Maçã 2022.

Hang publicou um vídeo agradecendo ao Prefeito Giovani Nunes pelo convite e confirmou a presença neste próximo domingo 11 de Setembro.

Hang foi ainda além do agradecimento, ele mesmo convidou a todo o Brasil para prestigiar essa importantíssima Festa.

Luciano foi um dos personagens principais do meia evento do 7 de Setembro que levou uma multidão para as ruas ao lado do Presidente Jair Bolsonaro. Os Joaquinenses aguardam ansiosos pela presença de Luciano na Histórica Festa da Maçã.