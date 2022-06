Raça Negra abre a primeira noite da Festa do Pinhão em 2022

Noite de abertura da 32ª edição da Festa do Pinhão 2022, conta com o melhor do pagode de Raça Negra e outros grandes nomes

A 32ª edição da Festa Nacional do Pinhão começa, nesta sexta-feira (10/06), a partir das 19h, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages (SC). Com cerca de 30 mil ingressos vendidos nas primeiras horas de venda, a organização do evento espera um dos maiores públicos da história.

Pagodeira

A primeira noite será de muito pagode. Os grupos Raça Negra e Menos É Mais são as atrações do palco principal e prometem agitar a Serra Catarinense. Além disso, o público também pode se divertir nos palcos Backstage e Nativista, que contam com artistas para todos os gostos.

Realização

A 32ª Festa Nacional do Pinhão é uma realização da AME e OPUS Entretenimento, com apoio da Fundação Cultural de Lages e Prefeitura de Lages. Patrocínio: Havan e Cerro Azul. Os ingressos podem ser adquiridos no site blueticket.com.br ou nos pontos de venda oficiais.

SEXTA-FEIRA

10/6 (sexta-feira) – Abertura dos portões: 19h

DJ Residente – Ali Live

Palco Nacional – 21h

Raça Negra

Menos é Mais

Palco Backstage – 20h

Bailinho da Realeza

Rochell

EuSeiQueTuDança

DJ Zabot

Palco Nativista – 20h

Trança de Cordas

Léo Moraes e Grupo Gaúcho

Grupo Bailanta

Fonte: AME / Opus