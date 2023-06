Festa do Pinhão tem shows gratuitos nesta quinta-feira; confira

A programação da Festa Nacional do Pinhão desta quinta-feira (08) inclui uma variedade de shows gratuitos para você aproveitar o evento sem gastar nada. DJ Scheila, grupo Moda Boa, Quarteto Coração de Potro, Dazaranha e Munhoz e Mariano comandam o dia de música.

Os portões do Parque de Exposições Conta Dinheiro abriram às 14 horas e teve muita música gaúcha no palco cultural. Para você que ainda não foi aproveitar neste feriado de Corpus Christi, dá tempo. A partir das 18h30 o show é com o Grupo Trinca, às 20h30 é a vez de Adriano Athayde e, às 22h30, sobem ao palco Valmir Dutra e Criado em Galpão.

Véspera de feriado encheu a festa

A véspera de feriado foi de um grande público na Festa Nacional do Pinhão. Muita gente aproveitou para curtir os shows nacionais, as atrações do palco nativista e, claro, a gastronomia à base de pinhão.

O primeiro show nacional a subir no palco foi a dupla Hugo e Guilherme que animou quem acompanhou a performance dos sertanejos. Em seguida foi a vez de Ludmilla agitar a multidão que curtiu o show da funkeira. Ludmilla não deixou ninguém parado com seu repertório recheado de sucessos. Depois foi a vez de Luan Santana colocar todo mundo pra cantar com seus mais recentes sucessos da turnê Luan City 2.0.

Luan presenteou o público cantando a música nova “Meio Termo” que vai ser lançada somente nesta quinta-feira nas plataformas digitais de música. Ele também relembrou algumas canções que marcaram a carreira e encantou o público com seu charme e simpatia.