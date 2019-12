Capotamento deixa mulher ferida em São Joaquim na Serra Catarinense

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), na estrada geral da localidade de São Francisco Xavier, interior de São Joaquim. Um mulher conduzia um Ford KA prata e perdeu o controle da direção, capotou na lateral da estrada.

Os bombeiros foram acionados para o resgate, chegando no local a condutora já havia saído do veículo, ela apresentava escoriações nas mãos e contou que estava com dores na região do tórax e nas costas.

Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada pela ambulância ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, para avaliações médicas.