Fogo em churrasqueira assusta moradores no centro de São Joaquim

A guarnição em serviço do Corpo de Bombeiros foi acionada na Rua Paulo Batke, centro de São Joaquim, na noite desta quinta-feira (26), para atender uma ocorrência de incêndio. As chamas ultrapassavam o topo da chaminé de uma churrasqueira, lançando fuligem em residências vizinhas.

Uma pilha de entulhos foi colocada no interior da churrasqueira, plásticos, pneus e madeiras, foi ateado fogo e resultou em altas chamas. Quando as viaturas chegaram ao local, um homem levou os bombeiros aos fundos da residência onde tinha uma área para churrasco, as labaredas foram extintas e não oferecia mais riscos.