ACD Cruzeiro fecha parceria com o Centro de Treinamento L10

A temporada de futebol de campo inicia para o time do ACD Cruzeiro e uma parceria foi firmada entre o clube joaquinense e o Centro de Treinamento e Formação de Atletas de Futebol da cidade de Braço do Norte.

A escola vai disponibilizar atletas para jogar na primeira divisão do campeonato de futebol de campo em São Joaquim. O Centro de Treinamento está sob a direção de Fernando Nazario Lessa, ex técnico do Inter de Lages e outros clubes, também construiu carreira no Grêmio de Porto Alegre nas categorias de base com Ronaldinho Gaúcho, camisa 10 da Seleção Brasileira.

O ACD Cruzeiro joga sua primeira partida de 2020, no domingo (19) às 10h, no Estádio Municipal José Leão Dutra, contra a equipe União Bandeirantes, o time estreia também um novo uniforme.

Veja quem integra o elenco do ACD Cruzeiro em 2020