Imagem do dia – Moradores plantam árvore em buraco no centro de São Joaquim

A paciência de alguns moradores de São Joaquim chegou ao limite, cansados de esperar por melhorias nas ruas da cidade, em forma de protesto alguém resolveu plantar uma árvore em um buraco na Rua Murilo Bortoluzzi, próximo ao hospital.

Não é de hoje que a situação das ruas tem se tornado um problema, mostrando ser um fato caótico. Um visitante perguntou a um joaquinense, como esta a administração municipal, sorrindo ele disse não faça pergunta difícil, apenas ande por algumas ruas e tire suas conclusões.

A foto registrada por um internauta que passava pela rua Murilo Bortoluzzi mostra uma árvore plantada em um buraco na esquina, e como decoração uma sacola, seria ela a forma do povo depositar seus impostos, ou quem sabe pagar o valor do IPTU, este que infelizmente não retorna de forma devida em favor do povo. Se a moda pega vai faltar árvores para planar em tantos buracos, São Joaquim poderá se transformar na floresta amazônica, ou melhor floresta “buracônica”.