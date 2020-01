Mulher fica ferida em colisão no Centro de São Joaquim

O acidente foi registrado no início da noite de domingo (26), às 19h33min na Rua Egídio Martorano SC – 110 KM 436,700 São Joaquim (área urbana). Dois veículos se envolveram no acidente, uma Eco Esport prata com placas de Urubici e um gol preto com placas de São Joaquim.

Uma mulher que estava de carona na Eco Esport precisou ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, o motorista saiu ileso. O condutor do Gol não teve ferimentos, foi submetido ao teste de etilômetro, apresentou 0,54mg de álcool por litro de ar expelido, sendo preso e conduzido à Delegacia de polícia civil.

Fotos: Divulgação redes sociais

Fonte: 1° Cia / 2° Batalhão de Policia Militar Rodoviária