São Joaquim a terra de atrizes mirins – Ketullyn conquista espaço no cinema

Depois da atriz Valentina Vieira brilhar na novela Bom Sucesso, agora é a vez da garotinha Ketullyn Santos Raichel, iniciar sua carreira no mundo do cinema. Ela tem dez nos de idade é modelo da Fox Digital Influencer de São Paulo.

Desde os 7 anos a menina frequenta , seleções , workshoops. No ano de 2019 através da produtora Bruna Cris gravou um monólogo que foi selecionado para participar das gravações de um filme de média metragem.

A personagem

Seu personagem no filme “Aquele mundo cor de Rosa” é representado por uma lutadora de Jiu-Jitsu , seu nome, Mary Power, uma atleta com uma personalidade forte , brava, e marrenta. Kathy contracenou com Tico lutador nas gravações realizadas no Rio de Janeiro, Ilha da Gigoia entre os dias 24 a 28 deste mês.

O filme da Art Tour produções vai ao ar dentro de três meses com as cenas da pequena atriz de São Joaquim, a terra de atrizes mirins, elas que tem grande potencial e estão despontando nas telinhas.

Nas horas de folga das gravações a joaquinense aproveitou para conhecer o Rio de Janeiro com seus pais Simone Fatima dos Santos e Ezequiel Raichel, eles estiveram no auditório do programa Encontro com Fátima Bernardes.