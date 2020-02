Escolinha do Gibi vence de goleada na estreia nos 30º Jogos Abertos de São Joaquim

A Escolinha do Gibi é uma das equipes participantes da 30ª Edição dos Jogos Abertos de São Joaquim, antes mesmo da abertura oficial da competição, as meninas vice campeãs no campeonato de Urubici e atuais campeãs do municipal feminino estrearam no JASJ.

Uma estreia triunfal diante a equipe do Despraiado, logo no nos primeiros instantes da partida a Escolinha do Gibi abriu o marcador, na sequencia em uma falta na frente da área, houve o empate, o placar mostrava que o jogo seria disputado.

O técnico da Escolinha do Gibi, Paulo Lemos mexeu no esquema tático, a partir deste momento só deu o time do Gibi e a goleada foi tomando forma, as meninas mostraram que vão em busca de mais um título, o jogo terminou, Escolinha do Gibi 11 a 1 Despraiado.

Veja mais imagens: