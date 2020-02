O Bar do Marlon em São Joaquim na Serra Catarinense é o ponto de encontro dos amigos que curtem tomar uma cerveja gelada e jogar uma sinuca. Após inúmeros pedidos de frequentadores do estabelecimento, o proprietário resolveu organizar um torneio de sinuca.

A competição acontece no próximo domingo (09), no bar localizado na Avenida Horário Dutra, saída para o Boava. Os jogos iniciam ás 09h sem hora para terminar. A inscrição tem o valor de R$ 50,00 e o almoço é por conta da casa.

O ganhador do primeiro torneio de sinuca do bar do Marlon leva para casa um VW Gol quadrado ano 93, o segundo lugar a quantia de R$ 500,00 e o terceiro lugar recebe R$ 150,00. As inscrições estão sendo feitas no local, corre e garanta sua vaga.