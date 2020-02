Homem embriagado capota Fox na SC- 114 trecho entre Lages e São Joaquim

O Acidente aconteceu ás 03h40min da madrugada desta quinta-feira (06,) na Rodovia SC 114, KM 262,250 (cerca de 16km da Ponte do Lavatudo) no município de Painel na Serra Catarinense.

Foi registrado uma saída da pista seguida de capotamento, uma pessoa ficou ferida. O motorista sofreu escoriações leves no polegar da mão direita e ficou com dores no ombro esquerdo e pescoço devido o ocorrido.

Foi realizado o teste do etilômetro ao condutor com resultado de 0.59 (mg/l) miligramas de álcool por litro de ar. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de dirigir sob efeito de álcool – embriaguez ao volante e encaminhado à delegacia de polícia civil.

No veículo VW FOX, emplacado em Lages, foram constatados danos materiais, sendo encaminhado ao guincho conveniado.

Fonte: 1Cia/ 2Batalhão de Polícia Militar Rodoviária