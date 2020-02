Acidente deixa uma pessoa ferida na Mantiqueira em Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado ás 05h da manhã deste sábado (08), na Rodovia SC-390, localidade de Mantiqueira. Ao chegar ao local, foi constatado uma saída de pista seguido de capotamento em uma ribanceira as margens da estrada. O carro ficou pendurado entre as árvores e um barranco.

Um VW/Spacefox placas de Braço do Norte–SC era Conduzido por um homem, que estava no interior do veículo, consciente porém um pouco confuso. A vítima foi socorrida pelos socorristas, ele sofreu escoriações leves no rosto e ficou com dores no corpo, foi imobilizado e conduzido ao Hospital Municipal em estado estável.

A Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro esteve no local e realizou os tramites legais, fez o teste do bafômetro, que acusou o resultado de 0.54 (mg/l) miligramas de álcool por litro de ar. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de dirigir sob efeito de álcool – embriaguez ao volante sendo encaminhado à delegacia de polícia civil.

Fonte: 1Cia/ 2Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e 5º BBM