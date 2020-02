Paratleta Joaquinense Fernanda Ribeiro conquista quatro medalhas na etapa classificatória do Circuito Loterias Caixa

Conhecida como peixinho joaquinense a paratleta Fernanda Ribeiro tem participado de diversas competições de natação, seu desempenho melhora a cada prova. No último final de semana ela competiu na etapa classificatória nacional do Circuito Loterias Caixa em Vitória-ES.

Mais de 400 atletas dos três estados do Sul, Rio de janeiro e Espírito Santo competiram no clube Álvares Cabral, competição do Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio das Loterias Caixa.

Seu objetivo foi alcançado e suas médias superadas, Fernanda conquistou quatro medalhas em diversas modalidades em que participou. Ela é paratleta da equipe Leoas da Serra, sua casa desde o ano passado.

Veja a classificação de Fernanda:

2º lugar – 200 Medley (estréia nesta prova)

2º lugar – 100 Peito (índice nacional)

3º lugar – 100 costas

3º lugar – 50 borboleta

“Agradeço a todos que estão comigo, minha equipe, meus apoiadores e parceiros, e todo carinho recebido da família e amigos, gratidão. Vocês são essenciais em minhas conquistas”, disse Fernanda.