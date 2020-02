Lions Clube São Joaquim e Planalto entregam premiação aos ganhadores do concurso Cartaz sobre a Paz

O Lions Clube São Joaquim e Lions Clube São Joaquim Planalto realizaram a reunião festiva em conjunto, no restaurante do São Joaquim Park Hotel na noite de quinta-feira (20), com a presença do Governador do LD9 DG CL Ademir Martins, nesta ocasião foi feito o lançamento do Concurso Cartaz sobre a Paz – Edição 2020 com o tema ” ILUMINE O MUNDO ” e também foi entregue a premiação do Concurso Cartaz da Paz Edição 2019 , das fases Municipal e Distrital.

Fase Municipal

1° lugar – Agatha P. Vieira

Colégio Paradigma

Premiação : R$ 600,00.

Professora de Artes : Catiuse Varela.

Premiação: Jantar com acompanhante no Restaurante Pequeno Bosque.

2° lugar : Luana V. Pereira

Escola José Saturnino S. Oliveira – Pericó.

Premiação : R$ 300,00

Fase Distrital

1° lugar : Luana V. Pereira

Escola José Saturnino S. Oliveira – Pericó.

Premiação: Celular no valor de R$ 1.000,00.

Professora de Artes : Cecília Hugen.

Premiação : Estadia com acompanhante na Pousada Aracema no município de Praia Grande / SC.

CL Mario Sergio Strickert “Sabiá” – Coordenador do Concurso Cartaz da Paz.

