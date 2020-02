Jovem é vítima de sequestro relâmpago na Serra Catarinense – Sequestradores são presos

Na noite desta sexta-feira(28), por volta das 22h, uma jovem em um veículo Oroch branca placa QIH 4488, estava indo na casa de uma colega nas proximidades da praça dos Skatistas, na Rua São Joaquim, bairro Copacabana em Lages, quando foi rendida por dois homens acompanhados de duas garotas, um deles com faca, anunciou o roubo seguido de sequestro.

Bruna Narciso, conseguiu sair correndo do carro, mas foi perseguida e obrigada a entrar à força na Oroch. Um amigo dela, presenciou a cena, e depois de meia hora comunicou ocorrido aos familiares e amigos da vítima. Já que ela não atendia as ligações feitas pelo celular, a Polícia Militar, foi informada com atraso, o que prejudicou os trabalhos de elucidação, porém imediatamente o cerco foi fechado em todas as saídas da cidade, e comunicado os demais órgãos de segurança.

Nesse meio tempo, a placa do veículo foi inserida no sistema de câmeras OCR da PRF, com registro de furto e roubo. Os sequestradores para despistar a Polícia Militar, e ganhar tempo para fugir, foram até a antiga BR 02 no bairro Santa Clara, e jogaram o celular dela em uma propriedade.

O fato foi descoberto, após rastreamento feito pela PM, com apoio do IGP, que repassou as coordenadas. Passando da 01h15min, o carro passou no OCR de Rancho Queimado, e PRF de lá, informou a PM.

Já era 01h30min, a PM de Florianópolis, foi informada que eles estavam rumo a capital, o cerco foi fechado pelo PM de Santo Amaro, logrando êxito na prisão dos bandidos. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro do veículo.

Indagados sobre a vítima disseram que tinham deixado ela amarrada em Bom Retiro aonde foi encontrada. Os quatros envolvidos foram conduzidos para delegacia de Palhoça para o flagrante. A vítima, retornou a Lages, e após foi a Palhoça, com seus pais, para dar depoimento e acompanhar o flagrante dos safados.

Informações Notícia no Ato