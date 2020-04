Capotamento é registrado localidade de Vacas Gordas na Serra Catarinense

A Polícia Militar Rodoviária do Posto 21 do mirante da Serra do Rio do Rastro, foi acionada, no final da tarde desta quarta-feira (01).

Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada , na rodovia SC-110, Km 397,400, Localidade de Vacas Gordas, em Urubici, na Serra Catarinense.

Ao chegar no local a Polícia encontrou um gol com placas de Jaraguá do Sul- SC , o veículo estava fora da pista abandonado, o condutor não foi localizado, não há registro de feridos.

Informações 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra