Promoção de Buffet Livre na Churrascaria Schlichting com seis tipos de carnes

A mais tradicional churrascaria de São Joaquim está de portas abertas novamente, atendendo aos decretos e todas as normas de higiene prezando pela saúde de seus colabores e clientes.

Como forma de valorizar a clientela a Churrascaria Schlichting lança uma promoção, Buffet Livre de segunda à sexta, apenas R$ 25,00 , acompanha seis tipos de carnes, de brinde um refrigerante e sobremesa. Aos finais de semana e feriados o valor do Buffet é R$ 30,00, a promoção é válida apenas para pagamento em dinheiro.

Além do atendimento normalizado a Churrascaria Schlichting faz marmitas sob encomendas com retirada no balcão e aos finais de semana e feriados dispões do serviço de delivery com entrega em casa.

Para garantir seu almoço especial com churrasco no próximo final de semana, é necessário fazer a encomenda antecipada até as 10h30min pelos fones 49 99149- 0247 ou 49 3233 – 1639.