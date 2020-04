Carro fica pendurado em mureta na Serra do Rio do Rastro

O fato ocorreu por volta das 06h50min desta sexta-feira (24), na Rodovia SC-390, km 404,600, Serra do Rio do Rastro.

O acidente de trânsito, saída de pista seguida de choque em mureta, envolveu o veículo VW/nova Saveiro com placas de Bom Jardim da Serra.

O veículo estava sendo conduzido por um homem de 59 anos, ele não sofreu lesões. A ocorrência foi atendida pela guarnição do P-21 do mirante da Serra do Rio do Rastro.

Somente esta semana este é o segundo acidente desta natureza, na quarta-feira um caminhão de utensílios de cozinha tombou e também ficou pendurado em uma mureta.

Fonte:21 º Grupo de Policia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra.