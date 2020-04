A Polícia Militar de São Joaquim recebeu uma denúncia que uma festa com som automotivo estava acontecendo no capitel da Menina Custódia, as margens da Rodovia Caminhos da Neve.

A guarnição de serviço foi até o local e confirmou a realização do evento, o organizador desrespeitou os decretos decorrentes da pandemia e formou aglomeração com cerca de 30 pessoas, ele responderá um termo circunstanciado.