Corpo encontrado em Bom Jardim da Serra continua sem identificação

O corpo foi encontrado no Cânion das Laranjeiras em Bom Jardim da Serra no dia 14 deste mês, foi recolhido ao IML em Lages. Até o momento não houve a identificação do corpo, nenhum possível familiar esteve no local para reconhecimento dos restos mortais.

O corpo tem as seguintes características:

Homem adulto, com idade entre 30 – 50 anos. Roupas: roupas junto ao corpo da vítima, calça preta com bolsos, dentro do bolso (pacote de barra de cereal e porta GoPro), camiseta com estampa camuflada manga comprida tamanho M, camiseta escrito “New Era” preta com estampa, cueca marca Lupo tamanho P.

Também foi encontrado roupas próximo ao corpo, calção bege (40,0 cm cintura), camiseta escrito “Vans” tamanho G, cueca preta tamanho P, Tenis DC 27,5cm. Além de mochila (marca Queshua) com cordas e equipamentos de rapel, escova de dentes, carregador de celular.

Outro corpo encontrado na Serra Catarinense também continua sem identificação

O corpo foi encontrado em Capão Alto dia 06 deste mês, está no IML aguardando identificação.

Características: A ossada pertence a um homem adulto, negro ou pardo, de idade média de anos 51 (intervalo etário provável: 41 a 61 anos), estatura em torno de 1,64m, com histórico de tratamento de canal no incisivo central superior esquerdo, além de uma fratura de uma costela do lado direito, possivelmente trabalhador braçal.

Roupas: bermuda preta da marca UMBRO, moletom marrom escrito HANGLOOSE, blusa de moletom cinza e preta, cueca marrom, calça de moletom cinza tam M, tênis preto n° 41.

Para mais informações ligar no telefone (49) 3289-8365 de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.