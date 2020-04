Árvore cai sobre a pista na Serra do Rio do Rastro

Uma árvore caiu sobre a pista na Serra do Rio do Rastro Rodovia SC 390, na altura do Km 404, a queda aconteceu próximo ao meio dia desta terça-feira (28).

A guarnição do Posto 21 do mirante, retirou a árvore com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra. Em pouco tempo a pista estava limpa e liberada ao trafego de veículos.