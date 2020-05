Carreta provoca transtornos ao tentar cruzar a Serra do Rio do Rastro

Uma carreta, causou transtornos na Serra do Rio do Rastro na noite desta terça-feira (05). O veículo gigante sofreu para fazer as curvas e atrapalhou o trânsito.

Ao chegar no topo da serra, o motorista foi parado pela Polícia Militar Rodoviária do posto 21, onde foram tomadas as devidas medidas administrativas.

A carreta de São Paulo estava vazia, o condutor relatou não saber da proibição do trânsito de veículos com tamanho superior à 14 metros de comprimento ou 23 toneladas de peso.

Excedendo estas limitações o caminhão é autuado por transitar em local não permitido.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra