ACAPRA São Joaquim e APP Mais Delivery lançam campanha Ajude um Focinho

A Associação Catarinense de Proteção aos Animais – ACAPRA/São Joaquim é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos, fundada em 20/01/1999, por um grupo de voluntários que se identificaram com a causa e sentiram a necessidade de criar uma entidade para defender o direito dos animais.

Todo trabalho é feito por voluntários, ou seja, cidadãos joaquinenses que em paralelo aos seus serviços, dedicam-se com amor ao resgate e cuidado de animais abandonados, atropelados, ou que sofreram maus-tratos, os quais recebem o atendimentos necessário. Depois desse trâmite, os animais são castrados e disponibilizados para adoção.

A ACAPRA tem uma despesa muito alta com atendimentos veterinários, cirurgias, medicações, castrações e alimentação. Não possui canil ou gatil, para abrigar os animais. Dessa forma, depende de doações em dinheiro daqueles que se identificam com a causa e disponibilizam espaços em suas casas para lar temporário. Também não possui sede fixa, as reuniões e eventos são em locais públicos ou cedidos.

As doações já eram baixas, mas com o isolamento social caíram muito. Devido ao momento financeiramente delicado, se a comunidade joaquinense não se sensibilizar, os resgates provavelmente serão suspensos.

Durante todo o mês de maio o aplicativo Mais Delivery vai destinar R$ 3,00 de cada pedido a entidade. Basta baixar o aplicativo, fazer seu pedido e nas observações colocar #ACAPRA para que a doação seja feita. Outras doações podem ser feitas mediante conta bancária, de forma permanente através da fatura de luz ou pelas caixinhas distribuídas pelo comércio local.

Conta ACAPRA

Banco do Brasil

AG: 0656-4

CC: 23533-4

CNPJ: 02.961.486/0001-50

Facebook: ACAPRA São Joaquim

Instagram: @acapra.sj

Telefone: 99124-5255 ou 99165-0542