Motorista morre após caminhão cair em ribanceira na Serra do Rio do Rastro

Bombeiros de Bom Jardim da Serra, Orleans e Urussanga trabalharam na ocorrência para retirar o corpo das ferragens, em um local de difícil acesso a mais de 100 m de altura na Serra do Rio do Rastro. Apenas uma pessoa estava no caminhão que caiu na ribanceira na tarde deste domingo (12).

O motorista Carlos Alexandre da Costa de 35 anos veio a óbito no local, caminhão com placas Santa Cecília- SC . O acidente aconteceu em uma curva perigosa no Km 409,500 da Rodovia SC – 390. Trabalham em operação conjunta para o resgate a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, foi acionado o Águia 4 para auxiliar na ocorrência.

Informações e fotos PMRv