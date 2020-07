Derramamento de óleo na Serra do Rio do Rastro deixa trânsito lento

O fato ocorreu por volta das 06h desta sexta-feira (24), na rodovia SC-390, Km 405,300, trecho da Serra do Rio do Rastro. Um caminhão VW/24.280 com placas de Braço do Norte – SC, causou o derramamento de óleo diesel na pista de rolamento.

O caminhão transitava sem carga, em seguida foi guinchado por apresentar falha mecânica e as devidas providências pertinentes ao caso foram tomadas. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local juntamente com o Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra e colocou serragem para conter o óleo e evitar que se alastrasse serra abaixo.

O tráfego ficou lento por 02h, mas não foi interrompido. Dirija com muito cuidado e atenção. No momento o tráfego flui normalmente no local.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra