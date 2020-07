Vote e escolha A + Bela Adolescente de 2020 em São Joaquim

Oito garotas concorrem ao título de A + Bela Adolescente.

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. É realizado um evento com desfile de moda com todas as candidatas concorrentes.

Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não é possível a realização do evento de forma tradicional. Uma enquete de votação irá eleger a mais bela de 2020.

Toda a renda era revertida em melhorias e auxílio aos idosos assistidos pelo clubinho. Como este ano não haverá venda de ingressos, a única forma de angariar fundos foi realizar uma Vakinha online, acesse e deixe sua contribuição.

Vote na sua candidata favorita na enquete abaixo com as fotos de todas as concorrentes, é permitido apenas um voto por IP de internet, a votação encera na próxima sexta-feira ( 07) de agosto.