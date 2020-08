Acadêmica de Jornalismo da Uniplac recebe honraria do Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina

Na tarde de terça-feira, (18) de agosto, a acadêmica Patricia Barboza da 6ª Fase do curso de Jornalismo da Uniplac, recebeu o título de Amiga do Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina.

A honraria foi concedida em reconhecimento ao apreço e constante demonstração de amizade ao Batalhão. O referido título é dado para pessoas que se destacam por seu trabalho e envolvimento social com o BAPM.

A acadêmica, recebeu o diploma na cidade de Florianópolis das mãos do então comandante do BAPM Coronel PM Wallace Carpes.

Trajetória para a chegada do Diploma

Foi através de um trabalho acadêmico onde buscava-se mostrar a importância e funcionalidade do Águia 04 para a região serrana, que Patricia resolveu perguntar ao comandante da Base, o Sr. Tenente Coronel PM Marcos Paulo Rangel, se eles possuíam assessoria de imprensa e se teriam vaga para um estágio não remunerado nessa área, para validação das horas extra curriculares.

Logo de cara o Comandante da Base aceitou, afinal, as pessoas precisavam saber mais do trabalho da aviação da PM e precisavam ter um elo com a imprensa local. Foi nesse momento que começou tudo, e Patricia iniciou sua missão como assessora de imprensa da 5ª. Base de Aviação em Lages, cumprindo as horas de estágio extra curriculares do curso de Jornalismo.

Naquele outubro de 2019, matérias jornalísticas enviadas para os meios de comunicação de Lages e região, geraram uma maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pela aeronave Águia 04 e sem falar nas atividades sociais desenvolvidas por eles.

Além disso, uma amizade sólida nasceu, a estagiária de Jornalismo passou a ser a menina dos olhos dos Águias, sendo chamada no início de 2020 para uma visita formal as instalações do BAPM em Florianópolis.

Daí em diante foram fotos, vídeos, ocorrências, treinamentos e histórias sendo contadas através de matérias escritas pela aluna, o que repercutiu muito em todas as demais bases que compõem o BAPM.

Quando perguntamos sobre o que é atuar no meio militar, Patricia diz com grande satisfação que não existe lugar melhor para trabalhar. “Só quem está desse lado é capaz de ver o quão exaustivo e ao mesmo gratificante é o trabalho de um policial, só estando desse lado para saber e ver a aflição dos familiares de um policial quando sai de casa para cumprir sua escala sem saber se ao findar seu trabalho retornará para casa.

Só estando desse lado, para ver que muitos policias abrem mão de suas vidas para salvar outras vidas. Só estando desse lado para poder entender que segurança é feita por heróis de verdade e não por aqueles que vemos nos cinemas e até mesmo nas páginas de revistas em quadrinhos. Sou grata a minha UNIPLAC por oportunizar meu estágio, sou grata aos meus colegas de curso, a minha família. Agradeço aos colegas da imprensa lageana e serrana por publicarem e noticiarem todas as matérias enviadas.

E agradeço aos meus Águias da 5ª. Base de Aviação, por me receberem de braços abertos em seu ninho e por me guiarem durante toda a trajetória do meu estágio”, conclui ela emocionada.