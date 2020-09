Serra do Rio do Rastro registra queda de barreira ao amanhecer do feriado de 07 de Setembro

A Polícia Militar Rodoviária informou sobre uma nova queda de barreira na rodovia SC-390 km 409,050 município Lauro Müller trecho da Serra do Rio do Rastro. O fato ocorreu por volta de 07h30 no amanhecer do feriado de 07 de Setembro.



A barreira tomou parte de metade da pista de rolamento, no sentido Lauro Müller a Bom Jardim da Serra (quem está subindo). Neste incidente nenhum veículo foi atingido. A barreira já foi removida e o tráfego flui normalmente.

Com informações do 21°Grupo de Policia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra