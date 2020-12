Bom Jardim da Serra conquista quase dois milhões em Emendas Impositivas para 2021

O Prefeito Eleito de Bom Jardim da Serra Pedro Ostetto, seu vice César Nesi e alguns vereadores já estão em busca de recursos para o ano de 2021, e conseguiram diversas Emendas Impositivas do Orçamento do Estado de Santa Catarina totalizando R$ 1.852,984,60 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Veja as emendas conquistadas:

Através do Prefeito Pedro, Vice César e Presidente da Câmara Vereadores João Cristiano

O Gabinete do Deputado Júlio Garcia destinou R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para recuperação da malha viária rural de Bom Jardim da Serra.

O Gabinete do Deputado Coronel Mocellin destinou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de um chassi para o ABTR do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Bom Jardim da Serra.

O Gabinete do Deputado Milton Hobus destinou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), apoio financeiro para aquisição de um chassi para o ABTR do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra.

O Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto destinou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aquisição de 01 caminhão para atendimento ao Agricultor Familiar.

Através da Vereadora Anieli Dias

O Gabinete do Deputado Vicente Caropreso destinou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), construção do Centro de Apoio ao Produtor Rural no Município de Bom Jardim da Serra.

O Gabinete do Deputado Nazareno Martins destinou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), apoio financeiro para construção de uma quadra de futebol society no município de Bom Jardim da Serra.

Através da Vereadora Ludimila

O Gabinete do Deputado Ismael dos Santos destinou R$ 102.984,60 (cento e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), para construção de salas de aula no CEI Eliza Rocha de Carvalho.

Através do Vereador Véio (Ivânio Aguiar dos Santos)

O Gabinete do Deputado Luiz Fernando (Vampiro) destinou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), aquisição de micro-ônibus para o transporte escolar no município de Bom Jardim da Serra e R$ 100.000,00 (cem mil reais), aquisição de automóvel para o município de Bom Jardim da Serra.

Além disso o município foi incluído em Emenda Coletiva do Deputado Felipe Estevão para aquisição da Rádio Patrulha .