Casa da Cultura é reaberta e gera expectativas positivas para o setor cultural de São Joaquim

Após 6 anos fechada, na tarde desta sexta-feira (18), aconteceu a solenidade de reabertura da Casa da Cultura Martinho de Haro (Lei N° 1.323 de 01 de julho de 1986) em São Joaquim. A ocasião era muito aguardada, pois foram vários episódios burocráticos que impediram que essa reabertura acontecesse anos antes. Foram investidos R$ 129 mil na reforma da casa, com a revitalização dos banheiros, forro, elétrica, pintura e rampa de acessibilidade.

O espaço abriga também o Museu de Arte de São Joaquim (MASJ), que contempla obras em artes plásticas de grandes artistas, como Cândido Portinari e Rodrigo de Haro. Parte deste acervo foi recebido pelo Museu como doação do colecionador e jornalista, Joaquim Galete da Silva, que faleceu no fim da década de 1990. Além disso, a biblioteca municipal irá funcionar no espaço, e o objetivo é amplificar o acervo literário.

A solenidade contou com a presença do prefeito, Giovani Nunes, que comentou sobre a importância dessa reabertura: ”Estamos fechando o ano com chave de ouro. A Casa da Cultura é uma ferramenta da produção cultural do município. Foram anos tentando essa readequação e finalmente deu certo. Sem dúvida, uma das maiores conquistas do Governo!’’, pontuou o prefeito.

A chefe da secretária particular de Cultura, Maria Alice de Souza, juntamente com o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha, também estiveram presentes e comemoraram a reabertura:”A reabertura dessa casa significa muito mais que a revitalização de um espaço público. Significa que a cultura retorna com sua casa, que por tanto tempo esteve fechada e fez tanta falta… Que esse espaço seja muito valorizado!’’, comentou a Maria Alice.

Na ocasião, a professora de música do município, Suiani Elinis, com seu violino apresentou a música ‘Então é Natal’ e emocionou todos os presentes. A expectativa é que em 2021 a Casa da Cultura receba muitas visitações e atrações culturais.