Limpeza das margens do Rio São Mateus evita alagamentos em São Joaquim

A limpeza das margens do Rio São Mateus, foi realizada antes das chuvas torrenciais do mês de Janeiro, e isto evitou que o rio transbordasse e alagasse residências. Quem mais sofre com as cheias são os moradores da parte baixa no Bairro Jardim Bandeira, que anos atrás tiveram suas casas invadidas pelas águas do rio.

Esta limpeza está no cronograma anual da Defesa Civil de São Joaquim. O coordenador no município, Fabrício Farias Padilha, protocolou um pedido junto a Prefeitura de São Joaquim solicitando os trabalhos de desassoreamento.

A Secretaria de Obras foi a responsável pelos trabalhos, e desobstruiu a passagem das águas que estavam comprometidas com o acúmulo de vegetação, lixo e muito entulho que é jogado dentro do rio. Também foi realizada a limpeza do rio São Mateus na altura do Bairro São José, onde haviam muitos troncos e árvores caídas que atrapalhavam o curso das águas.

A Prefeitura de São Joaquim pede que as pessoas tenham consciência e evitem jogar lixo nos rios, essa prática influencia as cheias e possíveis alagamentos de residências próximas ao leito do rio.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim