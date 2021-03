Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem nova composição em São Joaquim

No dia 18 de Março, aconteceu uma importante reunião virtual na Secretaria de Assistência Social, para estabelecer a nova composição do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

O CMDCA é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.

Para a função de coordenador geral do CMDCA, ficou sob a responsabilidade da senhora Ana Marcia de Souza e como Coordenadora Adjunta, a senhora Marileia Aparecida de Oliveira. Como 1ª Secretário e 2ª Secretário, ficaram nomeados os seguintes conselheiros: Cleo Rodrigo Nezi e Elenise Melo Nunes, respectivamente.

A Secretária de Assistência Social, Marilda do Santos, aproveitou o ensejo e reforçou a importância da coordenação para os desenvolvimentos de trabalhos futuros.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim