Câmara aprova projeto que destina mais de 1.7 milhão para combate ao COVID em São Joaquim

A Câmara de Vereadores aprovou na tarde de terça-feira (23), através de um sessão extraordinária, diversos projetos de Lei que destinam o repasse de mais de 1.796.000 para o combate ao COVID-19. Recurso este que será utilizado para a compra de insumos, testes rápidos, aquisição de medicamentos. Além do mais, São Joaquim já demonstrou interesse, junto a FECAM, em adquirir cerca de 14 mil doses da Vacina Sputnik e esta aprovação veio em boa hora que o município tenha um aporte financeiro para a compra de toda e qualquer medicação de combate ao Coronavírus.

“A câmara sempre será parceira quando o assunto for saúde, principalmente nessa época de pandemia onde as pessoas estão precisando muito, então sempre que o Prefeito Giovani e o Secretário Dorinho precisarem a Câmara estará à disposição no que for bom para nossa comunidade”, destaca o Presidente da Câmara Fernando Laurentino Costa.

recursos

Os recursos serão utilizados para aquisição de:

-Kit de testes para Coronavírus (testes rápidos, teste antígeno PCR, ETC)

-Aquisição de EPI’s

-Aquisição de Medicamentos

-Custeio Folha de Pagamento dos Servidores

-Materiais de Consumos

-Insumos

-Materiais de Higienização, entre outras ações que serão utilizadas apra este fim.

“Quero agradecer a Câmara pela votação em sessão extraordinária, ela tem sido muito parceira nesses momentos que o município precisa, sempre está realocando e discutindo o uso dos recursos, tanto de combate à pandemia e de manutenção da Saúde. São projetos essenciais de suplementação financeira para que o Secretário José Teodoro de Sena Amaral faça toda organização das demandas na Secretaria de Saúde”, finalizou o Prefeito Giovani Nunes.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim