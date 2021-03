Drive thru – Pavilhão da Maçã será utilizado para vacinação de idosos com 71 e 72 anos em São Joaquim

Atenção! Vacinação para idosos de 71 e 72 anos será no Parque da Maçã em São Joaquim

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na quinta-feira (25), novas doses de vacinas contra a Covid-19. Foram disponibilizadas 400 doses ao município para o início da imunização ao novo grupo prioritário.

Conforme deliberação, estas doses serão para imunizar idosos com idade completa de 71 e 72 anos. A vacinação acontecerá na sexta-feira (26), amanhã no Parque Nacional da Maçã.

O local foi escolhido por ser mais amplo e coberto, o que facilita o trabalho das equipes de saúde e não interfere no trânsito no Centro da cidade. As aplicações acontecem somente via Drive Thru das 08h30 às 16h30h sem fechar ao meio dia.

A entrada para a vacinação será pelo portão principal do Parque da Maçã, e seguem em direção ao pavilhão da maçã, em fila para veículos com até 1,90m de altura, (já que a dimensão da porta de saída é de 2m de altura). E a saída pela lateral do parque (próximo ao acesso à Epagri).

As pessoas que não possuem veículo para comparecer, será agendado uma data para que possam fazer a vacina na unidade de Saúde Araucária, no Centro da cidade, a Secretaria de Saúde irá informar em breve essa nova data nos meios de comunicação. Nesta sexta-feira (26) a Unidade Araucária estará fechada, as pessoas que tiverem algum procedimento ou consultas agendadas serão atendidas no Posto Central.

Para garantir a vacina é necessário apresentar, cartão do SUS, Identidade, CPF e carteira de vacinação se tiver. Faça a sua parte, leve os idosos dos grupos específicos para serem vacinados e ajude no combate a Covid-19.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim