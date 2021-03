Vacinação no pavilhão da maçã tornou trabalho mais ágil em São Joaquim

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta sexta-feira (26), mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 e finalizou a imunização do grupo de idosos de 71 e 72 anos, como sobrou algumas doses a foi iniciado a vacinação da faixa etária de 70 anos.

As pessoas que não possuem veículo e não puderam comparecer, será agendado uma data para que possam fazer a vacina na unidade de Saúde Araucária, no Centro da cidade, a Secretaria de Saúde irá informar em breve para toda a comunidade.

A vacinação foi mudada de local e aconteceu no Parque da Maçã, dentro do pavilhão de exposições, um local amplo e coberto que facilitou o trabalho das equipes de saúde durante a aplicação do imunizante.

Na próxima semana a Secretaria de Saúde receberá mais doses para finalizar o grupo de 70 anos e poderá iniciar a faixa etária de 69, lembrando que a vacinação ocorrerá em Drive Thru também no Parque da Maçã, será informado pelos meios de comunicação, sites, rádios e redes sociais o dia assim que chegarem as doses em São Joaquim.

“A experiência na mudança de local nos surpreendeu, em um espaço amplo longe do centro pudemos atender todos com maior agilidade sem causar transtornos no trânsito, em duas horas de trabalho eliminamos as filas, afirma o Secretário de Saúde José Teodoro de Sena Amaral.