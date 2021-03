Polícia Militar Rodoviária recupera veículo furtado durante Operação Lei Seca em São Joaquim

O fato ocorreu na Rodovia SC 114, KM 303,0 município de São Joaquim – SC. Por volta das 1h55 da madrugada deste sábado (27), quando em Operação Lei Seca no Município de São Joaquim – SC.

Ao abordar um veículo GM/Corsa Wind de São José do Cerrito – SC conduzido por um homem de 33 anos, e efetuar a consulta no sistema DETRANET, foi constatado que o mesmo se encontrava com registro de furto e roubo.



Foi conduzido o autor do fato até a Delegacia de São Joaquim – SC, recolhido o veículo até ser localizado o proprietário para sua devida restituição.



Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel SC.