Recorde – São Joaquim aplica 500 doses da vacina CoronaVac em menos de quatro horas

São Joaquim teve na manhã desta terça-feira (30) o momento mais expressivo da vacinação contra a Covid-19, foram aplicadas 500 doses do imunizante em apenas quatro horas. Uma fila com cerca de 2km e quase 300 carros se formou nas ruas Horácio Pires de Haro, Av. Papa João XXIII e Urubici, em direção ao Parque Nacional da Maçã.

A Secretária de Saúde, montou uma força tarefa envolvendo mais de 25 profissionais em mais um dia de vacinação contra a Covid-19, nesta etapa foram imunizadas pessoas com idade de 67 a 70 anos.

No Parque da Maçã a logística apresenta mais agilidade dentro do pavilhão coberto, em fila dupla agentes de saúde realizaram o cadastro e na sequência as pessoas recebiam a dose sem precisar sair de seu carro.

Simultâneo ao modo Drive Thru, pessoas imunizadas com a primeira dose da CoronaVac a mais de 21 dias estão recebendo a segunda dose na Unidade de Saúde Araucária no Centro da Cidade, quem tem dúvida é só olhar na carteira de vacinação que está marcada a data de retorno.

Pessoas que têm idade acima das que estão sendo imunizadas e ainda não fizeram a vacina devem comparecer nos dias em que houver nova vacinação, um grupo prioritário não anula os anteriores.

“Estamos muito contentes, quero agradecer a equipe da vacina pela agilidade, toda semana estamos recebendo doses, em breve vamos conseguir imunizar todos os grupos prioritários, isso que almejamos poder atingir o mais rápido possível outras faixa etárias”, destaca o Secretário de Saúde José Teodoro de Sena Amaral.

“A esperança é que tenhamos saúde, Deus ajude que esta vacina dê certo e acabe a Pandemia. É uma tristeza isso, está morrendo vizinhos e amigos, quero que a vacina cure a todos”, disse o idoso João Andrade.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim