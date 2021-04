Prefeitura faz mais um repasse de 100 mil para a Ala de Covid-19 do Hospital de São Joaquim

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, juntamente com o Secretário da Saúde, José Teodoro de Sena Amaral e o Presidente da Associação Bento Cavalheiro, João Paulo de Jesus, assinaram na tarde desta última segunda (05) o termo de fomento para o repasse de mais 100 mil reais destinado para a Ala de Covid do Hospital Sagrado Coração de Jesus.

O Projeto de Lei 41/2012, que viabilizou o repasse foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara de Vereadores e logo após foi sancionado e assinado o Termo de Convênio entre a instituição pública e o Bento Cavalheiro. Este repasse possibilitará ao hospital a fazer a manutenção de serviços custeio destinados ao tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19, e também para auxiliar em outras despesas com profissionais, gases medicinais, tomografias e uma complexa linha de materiais e medicamentos utilizados frequentemente.

“Foi aprovado 100 mil reais para a Associação Bento Cavalheiro, repasse para pagamentos de profissionais e para compra de medicamentos e realização de tomografias. Como o governo ainda não fez o repasse, o hospital está numa situação complicada. Então a Câmara mais uma vez foi e sempre será parceira, quando o assunto for saúde e ajuda ao hospital”, destacou o Presidente da Câmara, Fernando Laurentino Costa.

Já o Presidente da Associação Bento Cavalheiro do Amaral destacou a importância da união entre a prefeitura e o hospital no intuito de continuar a luta contra a pandemia: “Mais uma vez contamos com a parceria da Prefeitura e a Câmara de Vereadores até porque precisamos unir forças, recursos e coragem para continuar lutando contra essa doença”, respondeu João Paulo de Jesus.

Somente em 2021, o Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes já assinou termo de colaboração de mais 2.2 milhões com a Associação Bento Cavalheiro do Amaral que deve ser repassado parceladamente até o final do ano, além do repasse de R$ 2.297.875,08 para a manutenção de diversos serviços de plantão de urgência e emergência, o município de São Joaquim também repassou cerca de R$ 129.584,76 para a manutenção do Raio-X, além de incrementos financeiros no valor de 100 mil para a ala da COVID-19 e agora mais um repasse de 100 para custeios da ala. Ao total já se soma a maior quantidade em recursos públicos já destinados para a saúde em toda a história de São Joaquim.

“O novo repasse ao hospital foi devido a necessidade, o João Paulo e a Agna relataram dificuldade em manter as portas da Ala Covid abertas. Uma alta demanda de consumo de oxigênio, medicamentos, pagamento da folha dos profissionais, outro gasto é com tomografias, um exame essencial no combate a Covid-19. Com este repasse queremos ajudar o hospital para que mantenha o atendimento da forma que vem fazendo. Cabe ao município ser parceiro e nesse momento nós não podemos recuar, sempre seremos parceiros da saúde”, finalizou o Prefeito Giovani Nunes.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim