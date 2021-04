Jeep Clube São Joaquim entrega cestas de doces na EEIM Direitos Humanos Nelo Souza

O Jeep Clube São Joaquim é uma instituição sem finalidade lucrativa, e sempre desenvolveu seu papel social na comunidade joaquinense, em conversa entre os associados foi acertado fazer arrecadação em dinheiro para a compra das cestinhas com chocolates e outras guloseimas.

Durante uma semana a campanha entre os Jeepeiros conseguiu adquirir 120 cestinhas, exatamente a quantidade de alunos que frequentam a unidade escolar EEIM Direitos Humanos Nelo Souza, são crianças com idades de 4 meses até 5 anos e 11 meses.

O presidente do Jeep Clube São Joaquim 2021-2022, Marcelo Pereira Luciano e sua esposa Maria Eduarda Bonaldo, foram até a escola realizar a entrega dos doces às crianças, em forma de agradecimento a aluna Lorena Cechinel Depine entregou um vaso de flores para Maria Eduarda.

“Ver a alegria destas crianças ao receber uma simples cestinha de chocolates não tem o que pague, esta ação que fizemos mostra a união do Jeep Clube São Joaquim, sempre iremos participar de ações em prol da comunidade, agradeço a parceria e o empenho de todos nossos associados”, destaca o Presidente do Jeep Clube Marcelo.

“Nossa escola é extremamente grata a toda equipe do Jeep Clube São Joaquim. Quem pratica esse belo ato, colhe sorrisos, respeito, amor e infinitas lembranças de gestos inesperados de solidariedade. É a extensão do amor de Deus e um afago na alma. Junto com todas as cestinhas, tiveram, sorrisos e alegrias que ficarão marcados em todos os corações envolvidos”, relata a diretora da escola, Daniela Mendonça Goulart.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim