EEBM José Saturnino de Souza e Oliveira no interior de São Joaquim ganha quadra poliesportiva

Um sonho realizado

A obra foi iniciada no ano passado e agora é realidade para a comunidade de Pericó, a EEBM José Saturnino de Souza e Oliveira, além da construção da quadra poliesportiva, teve toda sua estrutura repaginada com pintura e o fechamento do refeitório em vidros blindex. A obra foi realizada com recursos do Governo Federal e do município de São Joaquim com investimento total de R$ 298.546,34.

O Prefeito Giovani Nunes, a Vice Ana Melo e o Secretário de Educação, Cultura e Desporto estiveram na localidade de Pericó para entregar a nova quadra juntamente com as melhorias para a comunidade escolar, que a partir de agora terá um motivo a mais para se orgulhar da instituição de ensino.

Também estavam presentes no ato de entrega, a Diretora de Ensino Fundamental, Roberta Karine Amarante Arruda Tomaz, a Diretora da Educação Infantil, Luciana Zandonadi da Rosa e outras autoridades. Para inaugurar a quadra o Prefeito Giovani Nunes cobrou um pênalti e fez um gol de letra no goleiro que era Secretário Fabiano Padilha, houve também mais cobranças simbólicas de algumas autoridades e de dois alunos representando a escola.

“Inauguramos a tão esperada e sonhada quadra poliesportiva, onde foi investido em pintura interna e externa, também o fechamento do refeitório, enfim melhorias para a comunidade, para os alunos e professores, melhorando a educação do município, São Joaquim está no caminho certo e continua crescendo cada dia mais, destaca o Prefeito Giovani Nunes.

“Alunos é motivo para se orgulhar por essa importante obra que estão recebendo, parabéns a todos os envolvidos nessa escola, professores e alunos. É muito bom ver uma obra desse porte sendo bem cuidada e valorizada, toda administração pública fica orgulhosa em inaugurar uma obra, ainda mais quando é na educação, porque sabe os frutos que vão sair das escolas”, diz a Vice-prefeita Ana Melo.

“Quero agradecer à administração municipal, ao Prefeito Giovani Nunes e a Vice Ana Melo. Eles sempre estão apoiando nas nossas ações e metas estabelecidas, estamos proporcionando aos nossos alunos professores a melhoria da qualidade do ensino, esporte e cultura do município, relata o Secretário Municipal de Educação Fabiano Padilha.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim